Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы ОЭБиПК по СВАО

По данным следствия, обвиняемый в служебном кабинете получил через посредника 1,1 млн рублей, а также муляжи денег, имитирующие 2 млн рублей и $30 тыс., в качестве взятки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Северо-восточному административному округу Москвы Александра Басова, обвиняемого в коррупции. Посредник во взятке заключил соглашение со следствием, сообщили в столичной прокуратуре.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц действий в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый в служебном кабинете получил через посредника 1,1 млн рублей, а также муляжи денег, имитирующие 2 млн рублей и $30 тыс., в качестве взятки от руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-разыскного мероприятия. Деньги передавались за прекращение проверочных мероприятий, а также за попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица. После передачи денег сотрудник полиции был задержан.

"Прокуратурой Москвы с посредником во взяточничестве заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство", - добавили в ведомстве. Столичная прокуратура также утвердила обвинительное заключение в отношении посредника по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Мосгорсуд. В отношении бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника - в виде домашнего ареста.

В правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего главы ОЭБиПК по СВАО Александра Басова в августе прошлого года.