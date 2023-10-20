В поселке Мосрентген нашли мужчину с огнестрельными ранениями

Мужчина умер в больнице

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мужчина с огнестрельными ранениями найден на Калужском шоссе в Новой Москве, возбуждено уголовное дело об убийстве.

"По данным следствия, 20 октября на Калужском шоссе в поселке Мосрентген в Новой Москве обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, однако после непродолжительного времени он скончался", - сказала в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В пресс-службе столичного главка МВД России добавили, что о раненом сообщили из больницы. В правоохранительных органах предположили, что в мужчину стреляли из боевого оружия.