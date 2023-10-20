В Ростовской области экс-министра здравоохранения арестовали на полгода

Татьяну Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Кущевский районный суд в Краснодарском крае избрал меру пресечения в виде ареста на шесть месяцев в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о превышении должностных полномочий при закупках на утилизацию медицинских отходов. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Быковской на шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе.

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что под арест сроком на три месяца также отправлен бывший заместитель Быковской по общим вопросам Станислав Беседовский.

В ноябре 2019 года экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана и отправлена под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий. Она обвинялась в ограничении конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону". По версии следствия, вместе со своим заместителем Беседовским министр вмешивалась в процедуры проведения конкурсов с сентября 2017 года по январь 2018-го. В октябре 2020 года Быковская была освобождена от занимаемой должности.