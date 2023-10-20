Летевший из Москвы в Махачкалу самолет вынужденно сел в аэропорту Саратова

С пассажирами работает представитель авиакомпании

САРАТОВ, 20 октября. /ТАСС/. Самолет рейсом Москва - Махачкала авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе саратовского аэропорта.

"В (06:58 по местному времени (05:58 мск) в аэропорту Гагарин совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings WZ-249, летевший по маршруту Москва - Махачкала", - сообщили в пресс-службе.

С пассажирами работает представитель авиакомпании. Они еще не вылетели по маршруту.