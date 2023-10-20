В Москве иномарка сбила трехлетнюю девочку на пешеходном переходе

У ребенка сотрясение головного мозга и ушиб носа

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Водитель Mazda сбил трехлетнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу в Москве в сопровождении мамы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"На улице 1-я Владимирская 37-летний водитель автомобиля Mazda совершил наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы. Трехлетняя девочка доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Судя по фотографиям, размещенным прокуратурой в Telegram-канале, ребенок был на детском самокате.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что ДТП произошло около 19:20. "Сотрудники полиции работают на месте, обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник агентства. В медицинских службах ТАСС уточнили, что у ребенка сотрясение головного мозга и ушиб носа.