В ДТП в Башкирии погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 20 октября. Авария с участием легкового автомобиля и комбайна произошла в Башкирии, один человек погиб, еще четверо получили различные травмы. Об этом говорится в сообщении, Госавтоинспекции республики.

"В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. С различными травмами госпитализированы четверо пассажиров легкового автомобиля - двое мужчин и две женщины", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла около 20:00 (18:00 мск) в Федоровском районе Башкирии рядом с селом Федоровка. Столкнулись комбайн "Ростсельмаш" и встречный ВАЗ-2107.