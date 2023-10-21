В Подмосковье произошло ДТП с грузовиком и шестью легковыми автомобилями

Как сообщили в региональном МЧС, пострадал один человек

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и шесть легковых машин столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 00:15 мск на 30-м километре трассы М-5 "Урал". "По предварительной информации, произошло столкновение грузового автомобиля и шести легковых автомашин. В результате аварии пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.