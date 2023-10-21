На Тайване в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Еще 22 пострадали

ГОНКОНГ, 21 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в уезде Юньлинь на Тайване. Как сообщил информационный портал "Чжунши синьвэньван", четыре человека погибли, 22 пострадали.

Инцидент произошел в 09:43 по местному времени в субботу (04:43 мск). Среди погибших - 12-летний мальчик.

По предварительной версии, автобус столкнулся с легковым автомобилем во время перестроения из одной полосы движения в другую. В результате этого автомобиль перевернулся и врезался в отбойник. Автобус перевозил сотрудников местного предприятия.