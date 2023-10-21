В Якутии столкнулись два бензовоза

На месте происшествия разлито топливо

ТАСС, 21 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух бензовозов произошло в Якутии, одна из машин перевернулась, на месте происшествия разлито топливо из цистерны. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на 4-м км автодороги Мирный - Ленск произошло ДТП с участием двух бензовозов. К месту происшествия оперативно выехали силы и средства Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД, <...> представители администрации города и района. По прибытии установлено, что произошло опрокидывание одного из автомобилей с цистерной. Наблюдается разлив дизтоплива, объем устанавливается", - говорится в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД оцеплено место происшествия, организован реверсивный объезд транспорта. Чтобы не допустить возгорания дизтоплива из опрокинутой емкости пожарные обработали цистерну пеной. Сейчас идут работы по перекачке топлива в пустую емкость, затем место утечки топлива обработают сорбентом.