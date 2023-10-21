В центре Нижнего Новгорода 20 человек эвакуировали из горящей квартиры

Пострадали два человека

ТАСС, 21 октября. Пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе 6 детей, из горящей квартиры в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Силами пожарно-спасательных подразделений эвакуированы 20 жильцов дома, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Большая Покровская в Нижегородском районе областного центра поступила в 02:33.

В результате произошедшего пострадали два человека, погибших нет. В 05:08 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м. В тушении были задействованы 43 человека и 15 единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели.