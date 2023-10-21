21 октября, 08:55

В центре Москвы столкнулись шесть автомобилей

Пострадали три человека

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В центре Москвы шесть автомобилей столкнулись на Марксистской улице, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня около 11:05 мск на Марксистской улице произошло ДТП с участием шести транспортных средств. В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. В Telegram-канале столичного департамента транспорта говорится, что авария произошла в районе дома 24. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по одной полосе, движение затруднено", - говорится в сообщении. 

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