В Якутии судно с 50 пассажирами село на мель

Пострадавших нет

ТАСС, 21 октября. Судно "Паром 4", перевозившее в Якутии по реке Лене 50 пассажиров и транспорт, село на мель. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с посадкой на мель судна "Паром 4". По предварительным данным, 21 октября на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях судно "Паром 4", осуществлявшее перевозку пассажиров и транспортных средств по маршруту Нижний Бестях - Якутск, село на мель. На борту находятся 50 пассажиров, три члена экипажа", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время проводится работа по снятию парома с мели с помощью буксира.