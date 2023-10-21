21 октября, 12:31

В Татарстане в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

Пострадали трое

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе М7 "Волга" в Татарстане. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, три пассажира получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

"На 1 162-м км автодороги М7 "Волга" водитель микроавтобуса Toyota Hiace, двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм умер, три пассажира получили телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияТатарстан
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