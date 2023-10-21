21 октября, 12:52
Военная операция на Украине

Подразделения ПВО вновь отработали по целям за пределами Ростовской области

Губернатор региона Василий Голубев попросил население сохранять спокойствие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны второй раз сработали в субботу днем по целям за пределами Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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"Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Голубев попросил жителей региона сохранять спокойствие, добавив, что военные выполняют свою работу.

Ранее он сообщил, что силы ПВО днем 21 октября уничтожили воздушную цель в Ростовской области. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичУкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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