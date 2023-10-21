В Анталье при столкновении автобусов пострадали четыре россиянина

В больницу также доставили двух водителей, сообщил портал NNC Haber

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Четыре туриста из России пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в ночь на субботу в Анталье. Об этом сообщил региональный турецкий новостной портал NNC Haber.

По его данным, микроавтобусы столкнулись на трассе Манавгат-Аланья, в них находились туристы, в том числе из РФ.

Четверо отдыхающих и двое водителей транспортных средств были доставлены в больницы. Остальные пассажиры получили медицинскую помощь на месте и вернулись в гостиницы. Отмечается, что медики советовали некоторым пострадавшим, получившим открытые ранения и порезы, поехать в больницу, но они отказались, ограничившись помощью сотрудников скорой помощи на месте.

Местная полиция изучает обстоятельства происшествия и степень вины водителей транспортных средств.