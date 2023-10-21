Около 20 тыс. жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за прорыва газопровода

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 21 октября. Газоснабжение отсутствует в 253 многоквартирных домах Нижнего Тагила, где проживают около 20 тыс. жителей, из-за повреждения газопровода при проведении земляных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"По предварительной информации, сегодня, 21 октября 2023 года, около 10:55 (08:55 мск) при проведении земляных работ на пересечении улицы Октябрьской революции и проспекта Ленина в Нижнем Тагиле произошло повреждение газопровода высокого давления. В настоящее время отсутствует газоснабжение в 253 многоквартирных домах в центральной части города - по улицам Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции, Строителей, Горошникова, Садовая, Мира, Газетная, Первомайская, Ломоносова, Пархоменко. В указанных домах проживают порядка 20 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что специалисты устраняют повреждение. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также соблюдению законодательства при проведении земляных работ.