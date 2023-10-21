В центре Одессы молодой человек разорвал флаг Украины

Ему предъявили обвинения в надругательстве над государственным флагом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пьяный молодой человек с юго-востока Украины порвал украинский флаг в центре Одессы, его задержали. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции Украины.

Задержанный оказался жителем Днепропетровской области, ему предъявлены обвинения в надругательстве над государственным флагом. "18-летнему правонарушителю следователи уже предъявили обвинения, - говорится в сообщении на сайте полиции. - За совершенное ему грозит от штрафа до лишения свободы".

Уточняется, что наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел в центре города, а обвиняемый был пьян.