В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS

Отмечается, что не все украинские снаряды поразила система ПВО

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали для обстрелов Донецка ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Архангельское, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная) и БМ-27 "Ураган" с применением ракет 9М27К (кассетная)", - сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что с целью перегрузить систему ПВО ВСУ произвели обстрел из разного вооружения, запустив вначале ракеты 9М27К с кассетной боевой частью и следом - высокоточные ракеты HIMARS с осколочной боевой частью.

"К сожалению, не все ракеты были поражены. Напомним, это не первый случай применения ВФУ (вооруженными формированиями Украины) такой тактики", - добавили в представительстве.

По состоянию на 19:00 подтверждена информация о ранении четырех мирных жителей.

В результате обстрелов зафиксированы повреждения по 28 адресам.