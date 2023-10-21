Над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник

По данным МО РФ, атака была совершена БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Киев предпринял очередную попытку атаковать российские объекты беспилотником, БПЛА перехватили средства ПВО над Воронежской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"21 октября около 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - отметили в ведомстве.