21 октября, 19:22
Военная операция на Украине

Над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник

По данным МО РФ, атака была совершена БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Киев предпринял очередную попытку атаковать российские объекты беспилотником, БПЛА перехватили средства ПВО над Воронежской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"21 октября около 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоронежская областьВоенная операция на Украине
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