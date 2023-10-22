21 октября, 21:22

Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападениях мигрантов на детей в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. ITAR-TASS, архив
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© ITAR-TASS, архив

Глава Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах

ТАСС, 21 октября. Доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов в Самаре потребовал подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

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По данным СК РФ, в социальных медиа появилась информация о том, что в Самаре группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила малолетнего, а также преследовала детей, выкрикивая угрозы им вслед. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Уточняется, что о ходе расследования дела и обстоятельствах произошедшего Бастрыкин поручил доложить руководителю Следственного управления СК России по Самарской области Марату Галиханову.

Ранее сообщалось, что с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между местными жителями и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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