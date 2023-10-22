В Петербурге арестовали еще двух фигурантов дела об избиениях прохожих

Их заключили под стражу до 17 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу еще двух предполагаемых участников молодежной группы, которые, по версии следствия, избивали прохожих в Красносельском районе города, снимали свои действия на камеру и выкладывали видео в сеть. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Срок меры - 17 декабря", - говорится в сообщении. На тот же срок по аналогичному обвинению помещен под стражу несовершеннолетний уроженец Челябинской области Ахмед Мухаев.

Как следует из материалов следствия, Турдиев, Мухаев и другие лица с 12 по 13 октября нанесли множественные удары по голове и телу прохожему у дома 51 на Ленинском проспекте. Происходящее они фиксировали на камеру, после чего видео было размещено в интернете.

20 октября были заключены под стражу еще четверо предполагаемых участников избиений, двое из них, Сеймур Мухтаров и Фарид Рустамов, - по ст. 282 УК РФ(возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признакам национальности с применением насилия). Пять человек - Иван Алексеев, Амин Гасанов, Руслан Мамедов, Санан Аскеров и Субхан Джомардли - 19 октября были помещены под административный арест на пять суток Московским судом города по протоколам о мелком хулиганстве. Еще двух несовершеннолетних подозреваемых суд отправил в центр временного содержания за нарушение миграционного законодательства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 октября поручил возбудить уголовное дело по факту избиения прохожих на улицах Санкт-Петербурга группой выходцев из Азербайджана. На следующий день в пресс-службе городского главка СК сообщили, что дело возбуждено по статье о хулиганстве. За два дня полиция задержала шесть подозреваемых, из всех участников группы на свободе оставался еще один - основной фигурант дела, администратор телеграм-канала, в котором были опубликованы резонансные видео. Кроме того, 19 октября полиция сообщила о задержании еще одной группы из пяти подростков, также снимавших свои хулиганские действия на видео.