Приграничный поселок в Курской области частично остался без света из-за обстрела ВСУ

Повреждения также получил один частный дом

КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Приграничный поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в населенном пункте частично нет света из-за повреждения линии электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем [22 октября] со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения поселка. Также в результате обстрела ущерб получил один частный дом.