22 октября, 12:49
Военная операция на Украине

Приграничный поселок в Курской области частично остался без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Губернатор Курской области Роман Старовойт
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Повреждения также получил один частный дом

КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Приграничный поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в населенном пункте частично нет света из-за повреждения линии электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Сегодня днем [22 октября] со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения поселка. Также в результате обстрела ущерб получил один частный дом. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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