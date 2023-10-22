В Севастополе объявили воздушную тревогу

В городе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - говорится в сообщении главы города.

В связи с объявлением воздушной тревоги в городе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта, говорится в заявлении Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Также временно перекрыли движение по Крымскому мосту, соединяющему территории Краснодарского края и Республики Крым, уточняется в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам.