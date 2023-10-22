Летевший в Нью-Дели канадский самолет совершил аварийную посадку в Баку

По информации пресс-службы бакинского аэропорта, капитан Boeing-777 запросил экстренную посадку в связи низким давлением масла в левом двигателе самолета

БАКУ, 22 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Canada, летевший по маршруту Торонто - Нью-Дели, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, сообщила пресс-служба бакинского аэропорта.

"Капитан воздушного судна Boeing-777 запросил экстренную посадку в связи низким давлением масла в левом двигателе самолета. Лайнер успешно приземлился в 15:50 по местному времени (14:50 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на борту находился 301 пассажир. "В настоящее время самолет досматривается, организован комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия", - отмечено в сообщении.