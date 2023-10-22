Международный аэропорт Касабланки временно закрыли на вылеты и прилеты из-за песчаной бури

По данным портала "360", вылетов не будет по меньшей мере до 20:00 мск, при этом не исключено продление меры

РАБАТ, 22 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Мухаммеда V близ Касабланки, который является одним из крупнейших в Северной Африке, временно не принимает и не отправляет рейсы из-за плохих погодных условий, вызванных песчаной бурей и сильными ветрами.

По данным информационного портала "360", вылетов не будет по меньшей мере до 18:00 (20:00 мск), при этом не исключено продление меры. Прилеты же задерживаются или отменяются. Дальнейшее решение будет принято в зависимости от погодных условий.

Песчаные бури и сильные ветра наблюдались в воскресенье в Касабланке и ее окрестностях, а также в Рабате.