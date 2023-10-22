22 октября, 16:49,
обновлено 22 октября, 17:00
Военная операция на Украине

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Она действовала в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены сработали в 19:25 мск в Николаевской области, затем в течение трех минут в красной зоне оказались Днепропетровская и Кировоградская области.

В 19:50 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях и продлилась чуть более 45 минут.

В новость были внесены изменения (20:00 мск) - добавлена информация об отмене. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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