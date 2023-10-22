22 октября, 17:31,
обновлено 22 октября, 18:02
Военная операция на Украине

В трех областях Украины вновь объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога повторно объявлялась вечером в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены сработали в 20:18 мск в Днепропетровской области, а через минуту в красной зоне оказались Кировоградская и Николаевская области.

В 20:49 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее тревога в этих же регионах продлилась около получаса.

В новость были внесены изменения (21:02 мск) - добавлена информация об отмене. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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