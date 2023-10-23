В Забайкалье контрабандистов осудили за вывоз леса за границу на 1 млрд рублей

Один из фигурантов был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима, а другой - к пяти годам лишения свободы условно

ЧИТА, 23 октября. /ТАСС/. Черновский районный суд Читы вынес приговор двум участникам банды контрабандистов пиломатериалов за продажу леса на 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Всего в указанный период членами ОПС экспортировано за границу около 107 тыс. куб. м. лесоматериалов. Ущерб составил более 1 млрд рублей. Суд приговорил одного из фигурантов к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, вторую - пяти годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства вместе с Читинской таможней выяснили, что в период с 2012 по 2022 год участники преступной организации скупали древесину на территории Забайкалья и Бурятии. Затем ее легализовали с помощью фиктивных договоров и экспортировали за границу.

В пресс-службе УФСБ уточнили ТАСС, что уголовные дела в отношении еще пятерых участников группировки на данный момент находится на рассмотрении в суде.