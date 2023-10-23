В Новосибирске возбудили дело после жалоб на выбросы мусорного полигона

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Новосибирске после жалоб местных жителей на выбросы мусорного полигона. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области в рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц в связи с незаконным образованием свалок на территории Новосибирского района (статья 293 УК РФ "Халатность") будет дана правовая оценка указанным фактам", - сообщили в управлении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что жители Хилокского жилмассива жалуются на выбросы с мусорного полигона.

Мусорный полигон "Левобережный" (также известный как Хилокский) эксплуатируется с 1995 года. На нем складируются отходы жилого сектора, предприятий и организаций двух развивающихся районов города - Кировского и Ленинского. Площадь полигона превышает 18 га. Данный полигон примыкает к Хилокскому рынку, а также жилым домам. На площадке регулярно происходят крупные пожары. Также в 2022 году было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") из-за отсутствия необходимых санзон для защиты от негативного воздействия полигона на окружающую среду. Областные власти сообщали о планах закрыть полигон в 2025 году.