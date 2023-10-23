23 октября, 06:14

В Новосибирской области сообщили возможную причину обрушения моста в Чулымском районе

По словам главы регионального Минтранса Анатолия Костылевского, тяжелый большегрузный автомобиль мог вызвать крен опоры

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Причиной обрушения автомобильного железобетонного моста в Чулымском районе Новосибирской области мог стать проезд тяжелых большегрузных автомобилей. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский на оперативном совещании правительства Новосибирской области.

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"Предположительно, тяжеловес проехал, <…> и произошел крен третьей опоры моста", - сказал Костылевский.

Он также добавил, что в 2024 году подготовят необходимую документацию для восстановления переправы. Контракт на проектирование заключат без торгов. В 2025 году проведут восстановление моста. 

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