В Новосибирской области сообщили возможную причину обрушения моста в Чулымском районе

По словам главы регионального Минтранса Анатолия Костылевского, тяжелый большегрузный автомобиль мог вызвать крен опоры

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Причиной обрушения автомобильного железобетонного моста в Чулымском районе Новосибирской области мог стать проезд тяжелых большегрузных автомобилей. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский на оперативном совещании правительства Новосибирской области.

"Предположительно, тяжеловес проехал, <…> и произошел крен третьей опоры моста", - сказал Костылевский.

Он также добавил, что в 2024 году подготовят необходимую документацию для восстановления переправы. Контракт на проектирование заключат без торгов. В 2025 году проведут восстановление моста.