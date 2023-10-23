В Краснодаре четыре квартиры получили повреждения при пожаре в многоквартирном доме

Жильцам двух из них предоставили временное жилье

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Четыре квартиры оказались повреждены в Краснодаре при пожаре в многоквартирном доме, четверым жильцам предоставили временное жилье. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

"От пожара пострадали четыре квартиры. Жильцам двух из них - а это четыре человека - оказано содействие в предоставлении временного жилья. Проживающим в других двух квартирах помощь не потребовалась, они переехали самостоятельно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

В многоэтажном жилом доме по улице Ангарская в воскресенье вечером загорелась мансарда. Площадь возгорания изначально составляла 80 кв. м. Из дома были эвакуированы 76 человек. Затем огонь распространился до 200 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать.