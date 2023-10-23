В ЛНР военному ВСУ вынесли приговор за обстрел квартиры пенсионерки

Его приговорили к 14 годам лишения свободы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего 24-й механизированной бригады ВСУ Владислава Шаповалова за обстрел квартиры пенсионерки в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что 10 июня 2022 года Шаповалов, находясь на улице Гагарина Северодонецка, с целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры, уничтожения имущества мирных граждан и их устрашения произвел из закрепленного на автомате подствольного гранатомета ГП-25 выстрел в сторону многоквартирного жилого дома. В результате взрыва осколками повреждено остекление расположенной на первом этаже квартиры 75-летней пенсионерки", - сообщили в ГВП.

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).

В пресс-службе СК РФ сообщили, что Шаповалов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.