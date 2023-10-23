23 октября, 11:43,
обновлено 23 октября, 12:20
Расследование гибели дочери Александра Дугина

WP утверждает, что убийство Дугиной было организовано СБУ

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По сведениям источников газеты в спецслужбах, оперативники установили секретный отсек для компонентов взрывчатого вещества в кошачьей переноске, находившейся в автомобиле гражданки Украины Натальи Вовк

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Убийство журналистки Дарьи Дугиной было организовано Службой безопасности Украины (СБУ), утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах.

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По их информации, украинские оперативники установили секретный отсек для компонентов взрывчатого вещества в кошачьей переноске, находившейся в автомобиле гражданки Украины Натальи Вовк, которую в ФСБ считают причастной к преступлению.

Издание отмечает, что главной целью покушения был отец Дарьи, философ Александр Дугин, который, как ожидали в СБУ, должен был ехать с дочерью в одной машине. В то же время, сообщили собеседники WP, сама Дугина "не была случайной жертвой". В Киеве изначально опровергали причастность украинских спецслужб к убийству, однако источники заявили The Washington Post, что эти опровержения оказались ложными. Они подтвердили, что покушение было запланировано и осуществлено СБУ. 

Теги:
УкраинаРасследование гибели дочери Александра Дугина
© Информационное агентство ТАСС
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