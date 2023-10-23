В ДТП в Башкирии погибли три человека

Обстоятельства аварии уточняются

ТАСС, 23 октября. Три фуры и легковой автомобиль столкнулись в Башкирии, в результате погибли три человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном Госавтоинспекцией республики.

"По предварительным данным, столкнулись три грузовые фуры и один легковой автомобиль. В результате ДТП водитель легковушки, а также два его пассажира от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть отдела МВД России по Кушнаренковскому району республики около 16:00 (14:00 мск). Авария произошла на 1 252-м км автодороги М-7 "Волга", рядом с деревней Саитово.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.