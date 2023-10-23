В Чувашии экс-полицейского осудили на пять лет колонии за покровительство игорному бизнесу

Ему также назначили штраф в размере 4 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 23 октября. /ТАСС/. Верховный суд Чувашии назначил пять лет колонии строгого режима бывшему полицейскому и лишил звания подполковника полиции за покровительство незаконной игорной деятельности в регионе. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Приговором [Верховного суда Чувашской Республики] бывшему полицейскому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 4 млн рублей, лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на семь лет и лишением специального звания подполковника полиции", - отмечается в сообщении.

Суд признал экс-правоохранителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах за общее покровительство). Суд установил, что с сентября 2018 года по сентябрь 2021-го фигурант уголовного дела покровительствовал незаконному игорному бизнесу на территории региона, информируя организаторов преступной группы об оперативных мероприятиях, не принимая меры по документированию и пресечению противоправной деятельности.

По данным следствия, ежемесячно организаторы нелегальных казино передавали за покровительство от 30 тыс. до 180 тыс. рублей, общий размер полученных взяток превысил 4 млн рублей. Прокуратура Чувашии в Telegram-канале сообщила, что решается вопрос о взыскании с осужденного в судебном порядке всей суммы незаконно полученного вознаграждения.

В ходе следствия было закрыто более 60 игровых салонов в разных городах и районах Чувашии. Уголовное дело в отношении организаторов и членов преступной группы завершено, в настоящее время обвинение предъявлено 23 гражданам.