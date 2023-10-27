27 октября, 11:12

В ДНР за разбойные нападения с игрушечным пистолетом задержали мужчину

Возбуждено уголовное дело

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Донецке установили и задержали мужчину, который совершил два разбойных нападения на людей с пластмассовым игрушечным пистолетом. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД медиа".

"В Донецке сотрудники полиции в течение суток установили и задержали мужчину, который купил в детском магазине пластмассовый пистолет, а затем совершил с ним два разбойных нападения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина напал на водителя такси, угрожая которому игрушечным пистолетом забрал 5,7 тыс. рублей. На следующий день он ворвался в продуктовый магазин и при помощи той же игрушки заставил продавца отдать ему из кассы 20 тыс. рублей. "Полицейские изъяли пластиковый муляж оружия, который он использовал для устрашения потерпевших. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - отмечается в сообщении МВД. 

Теги:
РоссияДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация