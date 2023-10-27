СК возбудил дело по факту нападения на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Москве

По данным следствия, журналисты вели съемку репортажа, касающегося деятельности интернет-магазина

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов телеканала "РЕН ТВ" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении СК.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления - "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" (ч. 3 ст. 144 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в пятницу съемочная группа телеканала "РЕН ТВ", находясь в торговом центре, расположенном на юге Москвы, осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием - вела съемку репортажа, касающегося деятельности интернет-магазина. "Один из работников данного торгового центра, осознавая, что перед ним съемочная группа, воспрепятствовал законной профессиональной деятельности и применил физическую силу к сотруднику телекомпании", - сообщили в столичном управлении СК.

Следователи столичного СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения.