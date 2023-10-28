27 октября, 22:02

В штате Мэн отменили предписание населению не покидать дома

Глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак также сообщил, что с 28 октября до последующего уведомления запрещается охотиться в Льюистоне, Лисбоне, Боудине и Монмуте

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Власти штата Мэн отменили предписание населению не покидать дома, введенное в связи со стрельбой, жертвами которой 25 октября стали 18 человек.

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Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак.

"Предписание не покидать дома отменено", - сказал он, добавив, что с субботы 28 октября и до последующего уведомления запрещается охотиться в Льюистоне, Лисбоне, Боудине и Монмуте. "Полиция штата продолжает поиск подозреваемого Роберта Карда в Льюистоне, Лисбоне, Боудине и Монмуте и рекомендует людям сохранять бдительность", - сказал он.

  

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