На Камчатке в ДТП погибли пять человек

ЧП произошло на трассе в Елизовском районе

ТАСС, 28 октября. Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"Информация об аварии на 39 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в Елизовском муниципальном районе поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы рано утром 28 октября. По оперативным данным, произошло столкновение двух автомобилей Infiniti и Mitsubishi Pajero с последующим возгоранием. К сожалению, пять человек скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара на место выезжали 10 спасателей МЧС и 3 единицы техники. Извлечь тела удалось с помощью гидравлического инструмента после пролива конструкций автомобиля. Также на место ДТП выезжали сотрудники полиции, ГИБДД и бригада скорой помощи.

"На месте работает следственная группа, деятельность которой координирует первый заместитель Елизовского городского прокурора Андрей Кузнецов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.