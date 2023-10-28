Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями

В МО РФ сообщили, что пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Орловской областью и два над территорией Тульской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", - отметили там.