В Ивановской области шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса

Автобус следовал по маршруту Нижний-Новгород - Иваново

ТАСС, 28 октября. На трассе в Ивановской области шесть человек, предварительно, пострадали при опрокидывании в кювет автобуса, следовавшего по маршруту Нижний-Новгород - Иваново. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Палехский район, у н. п. Окульцево, произошло опрокидывание автобуса КАВЗ в кювет. <...> Предварительно, пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

По данным водителя, в автобусе находился 21 человек. Движение не нарушено. "К счастью, деблокировать никого не пришлось. Пожарные помогли выбраться из автобуса пассажирам", - добавили в пресс-службе.

На месте ДТП находятся представители прокуратуры и других ведомств, устанавливаются все обстоятельства аварии.