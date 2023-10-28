На Украине из-за непогоды без света остались свыше 300 тыс. абонентов

Больше всего отключений наблюдается в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило Министерство энергетики страны

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 300 тыс. потребителей в 14 регионах Украины обесточены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 1 045 населенных пунктов в 14 областях - Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской. В общей сложности без света оставались 306 тыс. потребителей", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что больше всего отключений наблюдается в Хмельницкой области на западе Украины, где обесточены 400 населенных пунктов. На территории области также зафиксировано отключение межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, ведутся ремонтные работы.

О погибших и пострадавших

Во всех районах Киева, по данным городской военной администрации, из-за сильного ветра зафиксировано падение деревьев, есть погибшие и пострадавшие. "В результате падения дерева один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один человек получил тяжелую травму позвоночника", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за непогоды погибли два человека, еще семь получили травмы.

"Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших - мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Семь жителей Киева получили травмы и переломы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, пять жителей столицы госпитализированы, еще двум медицинская помощь оказана на месте. Мэр добавил, что в Киеве зафиксировано падение свыше 250 деревьев.

Как указывали в Киевской военной администрации, порывы ветра в столице могут достигать 25-28 м/c, такая погода сохранится в течение всего дня. Энергохолдинг ДТЭК перевел своих специалистов в Киеве и области на усиленный режим работы.