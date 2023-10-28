Летевший из Москвы в Бишкек самолет сел в Самаре по техническим причинам

Пострадавших нет

ТАСС, 28 октября. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бишкек, по техническим причинам совершил посадку в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, 28 октября 2023 года в аэропорту Самары по технической причине совершил посадку самолет, выполнявший рейс №YK884 по маршруту Москва - Бишкек <...>. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Курумоч. Технические службы аэропорта проверяют самолет", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бишкека, рейс выполняла компания Avia Traffic.

На борту судна находились 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования.