28 октября, 13:07

В Башкирии в ДТП пострадали пять человек

Троих пострадавших доставили в реанимацию

ТАСС, 28 октября. Пять человек получили травмы в ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

"Авария произошла после полудня на 7-м км автодороги Дюртюли - Груздевка. По имеющимся данным, столкнулись Kia Sportage под управлением 20-летнего местного жителя и встречный Hyundai Solaris, за рулем которого находился 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пять человек госпитализировали. Троих из них с серьезными травмами поместили в реанимационное отделение местной больницы.

"Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Kia получил водительские права в 2021 году. На обоих автомобилях установлены зимние шины. Водители трезвые. Начато разбирательство", - говорится в сообщении. 

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