В Удмуртии девять человек пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса

Пять из них доставили в медицинское учреждение

ТАСС, 28 октября. Грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на трассе в Удмуртии. Пострадали девять человек, сообщили в ГИБДД республики.

"28 октября 2023 года около 14 часов 30 минут на 22-км автомобильной дороги Ижевск - Воткинск (рядом с п. Италмас) Завьяловского района Удмуртии произошло столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля MAN под управлением мужчины 1977 года рождения и микроавтобуса Mercedes - Benz под управлением мужчины 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

В микроавтобусе Mercedes находилось 19 пассажиров. Девять человек получили травмы различной степень тяжести, пять из них доставлены в медицинское учреждение.

В ГИБДД Удмуртии уточнили, что по факту аварии проводится проверка.