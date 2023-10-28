28 октября, 14:52

В ДТП на трассе в Туве погибли четыре человека

Еще пять получили травмы

ТАСС, 28 октября. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Республике Тыве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По версии следствия, водитель автомобиля Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora, двигавшемся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия скончались оба водителя автотранспортных средств, а также двое пассажиров, включая малолетнего ребенка. В медицинское учреждение госпитализированы еще двое малолетних и трое взрослых", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения). 

Теги:
РоссияТыва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация