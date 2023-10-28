В Нижегородской области рейсовый автобус съехал в кювет

Пострадали два человека

ТАСС, 28 октября. Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет в Нижегородской области. Две пассажирки получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"28 октября около 16:00 водитель 1967 года рождения, управляя автобусом пригородного маршрута №121 и двигаясь из поселка Сява в город Шахунья, на автодороге возле поселка Вахтан колесом зацепил обочину и совершил съезд в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились семь пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате две женщины получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение.