28 октября, 16:52

В Нижегородской области рейсовый автобус съехал в кювет

Пострадали два человека

ТАСС, 28 октября. Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет в Нижегородской области. Две пассажирки получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"28 октября около 16:00 водитель 1967 года рождения, управляя автобусом пригородного маршрута №121 и двигаясь из поселка Сява в город Шахунья, на автодороге возле поселка Вахтан колесом зацепил обочину и совершил съезд в кювет. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились семь пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате две женщины получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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