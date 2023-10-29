В ДТП в Самарской области погибли два человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 29 октября. Несовершеннолетний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и въехал в земляную насыпь у автодороги в Волжском районе Самарской области. В результате два человека погибли, трое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на первом километре центральной автомагистрали в Волжском районе.

"Несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи. На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, две девушки 2007 года рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.