29 октября, 07:48
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка - установлено 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гладков уточнил, что в субботу по селу Новая Таволжанка ВСУ также выпустили один минометный снаряд. "Обошлось без последствий", - добавил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация