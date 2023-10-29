В Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов.

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка - установлено 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Гладков уточнил, что в субботу по селу Новая Таволжанка ВСУ также выпустили один минометный снаряд. "Обошлось без последствий", - добавил губернатор.