Силы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

Губернатор региона Василий Голубев призвал сохранять спокойствие

ТАСС, 29 октября. Система ПВО успешно отработала в Ростовской области, последствий на земле нет.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В 11:25 [мск] успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.

Позже губернатор сообщил, что обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону.

"По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет", - написал он.