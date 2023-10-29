29 октября, 08:49,
обновлено 29 октября, 09:36
Военная операция на Украине

Силы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Губернатор региона Василий Голубев призвал сохранять спокойствие

ТАСС, 29 октября. Система ПВО успешно отработала в Ростовской области, последствий на земле нет.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В 11:25 [мск] успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.

Позже губернатор сообщил, что обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону.

"По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет", - написал он. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичУкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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